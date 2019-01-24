Неизвестные с ножами напали на полицейских в Нальчике

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Четверо неизвестных с ножами атаковали полицейских в Нальчике, сообщает РИА Новости. Один из правоохранителей получил ранения, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В то же время трое нападавших убиты, еще один ранен. Полицейские устанавливают их личности.

Инцидент произошел вечером 24 января на улице Идарова. Полицейские тут же открыли огонь по злоумышленникам. Сотрудники следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".