"Яндекс.Такси" представит следствию данные о грабеже с участием таксиста

В "Яндекс.Такси" пообещали предоставить следователям данные по делу об ограблении пассажира на западе столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании.
Представители сервиса "Яндекс.Такси" заявили, что "шокированы произошедшим". "Водитель, задержанный полицией, работал в одном из партнерских таксопарков", – уточнили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что поддерживают связь с пострадавшими и готовы "предоставить следствию все необходимые данные о водителе и деталях заказа".
После этого инцидента "Яндекс.Такси" планирует провести внеплановую проверку партнерского таксопарка.
Ранее 43-летний менеджер крупной компании обратился в полицию с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что при выходе из такси на него и еще одного пассажира напали двое неизвестных. Они избили пострадавших, отобрали кошельки и мобильные телефоны, после чего скрылись. Известно, что злоумышленники заранее составили план нападения. Один из них подрабатывал частным извозчиком. Он отвез клиентов туда, где их поджидали грабители.
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