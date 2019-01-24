В Москве таксист увез пассажиров к грабителям

В Москве водитель такси привез пассажиров к грабителям

В Москве водитель такси вместе с тремя подельниками ограбил своих пассажиров, сообщил телеканал Москва 24.

Двое менеджеров крупной компании возвращались домой с улицы Покровка. В районе Фили пассажиров уже ждали: злоумышленники набросились на мужчин, избили их, отобрали кошельки и телефоны.

Грабителей удалось вычислить благодаря записям камер наблюдения. Нападавшие дали показания на таксиста, с которым были в сговоре. У полиции есть данные, что это было не первое такое ограбление.