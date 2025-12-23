15 человек спасены при пожаре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

15 человек спасены при пожаре в торгово-административном здании на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было выявлено на минус первом этаже в здании, расположенном на улице Пришвина. Выяснилось, что воспламенилась мебель. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

В результате пожар удалось потушить. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Авиаторов в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе. На момент прибытия огнеборцев было выявлено открытое горение в подъезде.

Ликвидация пожара осложнялась похолоданием в регионе. В результате пламя удалось потушить. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Из здания успели эвакуироваться 38 человек. Однако 6 человек, включая 3 детей, пострадали.