Глава филиала "Ставэлектросети" был уволен после скандального видео с корпоратива

Фото: телеграм-канал "Подслушано Минеральные Воды"

Глава филиала компании "Ставэлектросеть" в Минеральных Водах Сергей Кайшев был отстранен от должности после появления в Сети видео с корпоратива в честь Дня энергетика, на котором видно, как мужчина танцует в объятиях стриптизерш. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Крынина.

По словам Крынина, данный видеоролик спровоцировал волну возмущений среди жителей региона, поэтому он принял решение об увольнении своего подчиненного. Он также пояснил, что такое мероприятие вообще не должно было проводиться.

Кайшев, в свою очередь, заявил, что стриптиза в плане корпоратива не было.

"Откуда эта дама появилась – понятия не имею. <...> Я препятствовать не стал – в этом моя вина", – уточнил он.

Глава филиала "Ставэлектросеть" предположил, что кто-то мог пригласить стриптизерш на корпоратив с целью подставить сотрудников компании.

Один из сотрудников предприятия Дмитрий Степнов рассказал, что мероприятие было оплачено головным офисом, однако откуда появилась стриптизерша он не знает. Мужчина сослался на версию Кайшева, посчитав, что кто-то захотел подставить работников организации.

Между тем более четверти опрошенных россиян признались, что не хотят идти на новогодний корпоратив. Среди причин – нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег. Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской, Тюменской областей, а также Башкирии.

При этом 14% респондентов вообще не пропускают корпоративы. Больше всего такую возможность ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска. Кроме того, 72% опрошенных признались, что при наличии возможности они бы променяли корпоратив на дополнительную премию.

