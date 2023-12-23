Три рабочих пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

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Украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате пострадали три человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки дорожники проводили ремонт на мосту.

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"Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города", – уточнил губернатор.

Один из пострадавших получил ранение конечностей, состояние других мужчин оценивается как средней степени тяжести.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью