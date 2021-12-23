Гендиректор "Крымгеологии" задержан по подозрению в коррупции

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Гендиректор государственной компании "Крымгеология" задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте крымского управления Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК "Крымгеология". Он подозревается в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками СК и ФСБ во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей. По данным следствия, задержанный ежемесячно получал вознаграждения от индивидуального предпринимателя за предоставленную возможность добывать и реализовывать песчано-гравийную смесь и суглинок на карьере в Белогорском районе. Общая сумма взяток составила 365 тысяч рублей.

"По месту работы и жительства директора ГУП проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. Свою вину в совершенном преступлении он признал", – указано в материале.

В ближайшее время СК предъявит задержанному обвинение.

Ранее уголовное дело возбудили против мэра Краснодара Андрея Алексеенко по статье о получении крупной взятки. По информации СК, находясь в должности первого заместителя главы региона, он в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за беспрепятственную выдачу заключения для возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе.