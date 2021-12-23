Следствие потребовало арестовать молодых людей, напавших на фигуриста Соловьева

Фото: МВД РФ

Следствие ходатайствует об избрании напавшим на фигуриста Дмитрия Соловьева молодым людям меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

"С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в публикации.

Уточняется, что данное ходатайство в ближайшее время рассмотрит суд.

О нападении на Соловьева стало известно 21 декабря – о нем рассказала менеджер фигуриста Елена Болотова. По ее словам, инцидент случился, когда спортсмен заступился за свою девушку. Молодой человек получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили в столичном главке МВД РФ, Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы. Молодых людей задержали.

