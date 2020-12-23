Москвич погиб в результате крушения параплана под Калугой

Фото: СК РФ

Житель Москвы погиб в результате крушения параплана в Калужской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел в Перемышльском районе. По данным следствия, два жителя Москвы приехали в Калужскую область для совершения полета на парапланах. Во время полета один из мужчин упал на землю. Им оказался 32-летний москвич.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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