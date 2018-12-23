Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за неисправности в системе управления полетами

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Неисправность системы управления воздушным движением привела к временной остановке работы аэропорта Бирмингема, сообщает РИА Новости.

Приостановлено обслуживание всех рейсов. В авиагавани работают, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. Причины неисправности системы не уточняются.

Несколько дней назад лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу, после того, как над взлетно-посадочной полосой появились два дрона.

Первый из БПЛА заметили 19 декабря в 21:00 по местному времени, а вскоре в аэропорту появился еще один беспилотник.