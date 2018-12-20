Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за беспилотников

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Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за сообщений о двух дронах, пролетевших вблизи авиагавани, сообщает "Интерфакс".

Инцидент спровоцировал хаос. Некоторые пассажиры жалуются, что им пришлось провести в самолетах несколько часов, но их рейсы так и не вылетели.

Другие пассажиры рассказали, что у них возникли проблемы из-за того, что их рейсы не смогли сесть в Гатвике и были направлены в аэропорты других городов.

Аэропорт прекратил работу в среду в 21:03 (00:03 по московскому времени). Затем он на короткий промежуток времени открылся, но уже в 3:45 вновь закрылся.

Сейчас авиакомпании расселяют пассажиров по гостиницам или отправили для вылета в другие аэропорты. Полиция расследует произошедшее.

Накануне самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал", следовавший из Салехарда в Екатеринбург, столкнулся с проблемой при посадке из-за столкновения с птицами. Сесть лайнер смог только с третьей попытки.