Пятеро неизвестных ограбили магазин в центре Москвы

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Сотрудники столичной полиции разыскивают пятерых неизвестных, ограбивших продуктовый магазин в Пресненском районе Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу, преступники похитили продукты из магазина, расположенного по адресу: улица Грузинский Вал, дом 18/15. После этого, по словам очевидцев, трое подозреваемых скрылись с места преступления на такси, а еще двое убежали.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.