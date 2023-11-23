Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки дронов ВСУ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Киев атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму ночью. Четыре надводных катера-камикадзе пытались нанести удар по российским десантным катерам, одним из которых командовал Никитин.

"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", – говорится в сообщении.

Никитин был казаком хуторского общества "Невский". Его посмертно представили к ордену Мужества.

Прощание с Никитиным состоялось 20 ноября в Новороссийске. У него осталась жена и две дочери 17 и 16 лет. Заботу о семье героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что все флоты ВС РФ и Каспийская флотилия будут подчиняться непосредственно главнокомандующему Военно-морского флота. По словам главы военного ведомства, работа по данному направлению уже завершается. В итоге изменения позволят эффективнее управлять флотом и внедрять единые для всех военных группировок подходы к планированию, указал он.

В настоящее время Северный флот обладает статусом военного округа, а остальные флоты находятся в составе военных округов. Эти работы проводятся в рамках исполнения июньского указа президента России о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.

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