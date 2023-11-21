Все российские флоты переподчинят непосредственно главкому ВМФ – Шойгу

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Все флоты Вооруженных сил РФ и Каспийская флотилия будут подчиняться непосредственно главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет "Интерфакс".

По словам главы военного ведомства, работа по данному направлению уже завершается. В итоге изменения позволят эффективнее управлять флотом и внедрять единые для всех военных группировок подходы к планированию, указал он.

В настоящее время Северный флот обладает статусом военного округа, а остальные флоты находятся в составе военных округов.

Эти работы проводятся в рамках исполнения июньского указа президента России о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения.

До этого Шойгу подчеркивал, что доля современной военной и спецтехники ВМФ России достигла в этом году 74%, что позволило повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года Владимир Путин призвал нарастить уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году до 70%.

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