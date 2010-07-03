Пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе в Подольске

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.

Возгорание произошло по адресу: Домодедовское шоссе, дом 12. Его площадь достигла 360 квадратных метров.

Кровля здания обрушилась, тушение огня шло снаружи. На месте работают 38 человек и 11 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Еще один пожар случился сегодня в подмосковном Королеве. Как рассказали очевидцы, загорелась торговая точка возле железнодорожной станции Подлипки-Дачные. По предварительной версии, причиной инцидента могли стать проблемы с проводкой.