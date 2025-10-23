Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 12

Фото: телеграм-канал "112"

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12, сообщил в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия", – добавил он.

Взрыв на городском предприятии прогремел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который спустя время удалось потушить.

По последним данным, пострадали 19 человек. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. В связи со случившимся 24 октября объявили в Челябинской области днем траура.