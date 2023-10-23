23 октября, 16:05Происшествия
Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела в секторе Газа
Фото: 123RF/kzwwsko
В секторе Газа погибла гражданка Казахстана, которая проживала там уже долгое время вместе с мужем – гражданином Палестины. Об этом сообщил телеграм-канал МИД Казахстана.
"К сожалению, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", – рассказали там.
Также уточняется, что обстрел произошел 22 октября. Фамилия погибшей не уточняется.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.
Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.
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