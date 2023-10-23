Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела в секторе Газа

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В секторе Газа погибла гражданка Казахстана, которая проживала там уже долгое время вместе с мужем – гражданином Палестины. Об этом сообщил телеграм-канал МИД Казахстана.



"К сожалению, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", – рассказали там.

Также уточняется, что обстрел произошел 22 октября. Фамилия погибшей не уточняется.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.