Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии охотники вернулись сами

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Пятеро охотников, пропавших в горах Кабардино-Балкарии, вернулись сами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

"По состоянию на 17:30 субботы поисково-спасательные работы завершены. Группа из пяти человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.

Накануне ночью в Черекском районе Кабардино-Балкарии группа из пяти человек отправилась на охоту в горы и не вернулась к назначенному времени.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 15:30. Поисками занимались Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд и отряд Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.