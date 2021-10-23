В горах Кабардино-Балкарии пропали пятеро охотников

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В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пятерых охотников. Накануне ночью они отправились в горы и пропали, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 15.30 в субботу в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе выше села Верхняя Балкария группа из пяти человек, которые накануне ночью отправились в горы на охоту, не вернулись обратно в установленное время", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в поисково-спасательных работах участвуют Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС и отряд Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

В прошлом месяце группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла -20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

