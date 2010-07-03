Москвичка отдала куртки из кожи страуса и крокодила на 1 млн рублей взамен скриншота чека

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Полицейские проводят проверку по факту жалобы 34-летней жительницы столицы на мужчин, которые показали скриншот чека о переводе средств за вещи стоимостью 1 миллион рублей, но деньги на ее счет так и не поступили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным правоохранителей, женщина разместила в интернете объявление о продаже мужских курток.
"В назначенное время к ней приехали двое покупателей, выбрали одну куртку из крокодиловой кожи, одну куртку из кожи страуса, ремень из крокодиловой кожи, портмоне, показали скриншот чека о переводе со счета на банковскую карту жертвы, после чего ушли", – говорится в сообщении.
Как уточняется, деньги женщине так и не пришли. Ущерб составил более 1 миллиона рулей.
Ранее сообщалось, что в Астрахани 60-летняя женщина перевела жениху-солдату из США свыше 1,3 миллиона рублей. Для этого пенсионерке пришлось взять кредиты в банках. Женщина познакомилась с ним в интернете. Он представился военнослужащим американской армии и "на ломаном русском" рассказал, что устал от одиночества и мечтает о счастливой семейной жизни.
Военный намекнул, что за долгие годы службы накопил крупную сумму. Аферист сообщил женщине, что с помощью знакомого дипломата отправил в Астрахань посылку с одним миллионом долларов, но подарок задержали на таможне в Санкт-Петербурге.
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