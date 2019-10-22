Силовики проведут совещание в районе перестрелки под Ростовом

Фото: телеканал РЕН ТВ
Правоохранительные органы проведут совещание на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области.
Как сообщил РИА Новости представитель районной администрации, руководство района также находится на месте ЧП.
Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в районе происшествия работают "ОМОН и не только".
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места перестрелки. На кадрах видно большое количество полицейских автомобилей.
По данным следствия, 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт.
Он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое находятся в реанимации.
Личности всех участников инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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