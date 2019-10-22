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Происшествия

02:07

Силовики проведут совещание в районе перестрелки под Ростовом

происшествия

Фото: телеканал РЕН ТВ

Правоохранительные органы проведут совещание на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области.

Как сообщил РИА Новости представитель районной администрации, руководство района также находится на месте ЧП.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в районе происшествия работают "ОМОН и не только".

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места перестрелки. На кадрах видно большое количество полицейских автомобилей.


По данным следствия, 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт.

Он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое находятся в реанимации.

Личности всех участников инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее на юго-востоке Москвы рогвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе дома.

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