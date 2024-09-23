ТАСС: в крови разгромившего могилу Маслякова мужчины не нашли алкоголь и наркотики

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Следов алкоголя и наркотиков в крови вандала, который осквернил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, не было обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"В ходе экспертизы установлено, что в крови молодого человека 2004 года рождения запрещенных веществ нет, алкоголь и наркотики он не употреблял", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, мужчина является инвалидом первой группы с диагнозом "аутизм". Сейчас он находится в психиатрической больнице № 1 "Алексеевская".

К настоящему времени сотрудники кладбища привели в порядок место захоронения телеведущего. Они украсили могилу Маслякова алыми гвоздиками и букетом белых роз. Крест установили на положенное место.

Днем 22 сентября москвич вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские устанавливают материальный ущерб, который нанесен могиле телеведущего.

По данному факту было заведено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Мужчине может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

