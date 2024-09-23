Напавшего на учеников в школе Приангарья остановил учитель физкультуры

Фото: телеграм-канал SHOT

Подростка, напавшего на своих одноклассников в школе в Иркутской области, остановил учитель физкультуры, сообщил министр образования региона Максим Парфенов в своем телеграм-канале.

По его словам, выяснилось, что один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физической культуры, который остановил нападавшего.

Парфенов уточнил, что всем пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас они находятся дома. Он также сообщил, что для работы с детьми и родителями в школу привлекут специалистов-психологов из Центра профилактики, реабилитации и коррекции.

Министр решил остаться на школьное родительское собрание, которое состоится в 19:00 (14:00 по московскому времени). По его словам, необходимо помочь коллегам из администрации муниципалитета и педагогам школы нормализовать обстановку.

"Балаганская школа № 1 совсем небольшая, в ней учатся около 400 детей, все друг друга знают, поэтому такие ситуации переживаются непросто", – сказал Парфенов.

Между тем RT со ссылкой на источник в школе сообщает, что напавший на школу подросток активно интересовался массовыми убийствами в интернете. Он рассказал, что при изучении содержимого его телефона выяснилось, что ученик много читал, как нанести сильные и слабые травмы молотком.

Школьник напал на одноклассников с молотком и ножом в Балаганске 23 сентября. Злоумышленником оказался 13-летний ученик одной из общеобразовательных школ Балаганского района. Его задержали сотрудники образовательного учреждения, после чего передали следственно-оперативной группе.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и халатности. Вместе с тем следователи намерены дать правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.

Кроме того, прокуратура Иркутской области проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. После проведения проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ведомство также проконтролирует ход и результаты расследования данного уголовного дела.