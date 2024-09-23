23 сентября, 12:38Происшествия
Уголовное дело возбуждено после нападения подростка на одноклассников в Приангарье
Фото: 123RF/blinow61
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на своих одноклассников в одной из школ Балаганского района Иркутской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Расследование будет проводиться на основании признаков нарушения статей УК РФ о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и халатности. Вместе с тем следователи намерены дать правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают работать на установлением обстоятельств случившегося.
Кроме того, прокуратура Иркутской области проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, отмечается в телеграм-канале ведомства. После проведения проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ведомство также проконтролирует ход и результаты расследования данного уголовного дела.
К настоящему моменту все пострадавшие в результате инцидента получили медицинскую помощь, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. С напавшим на них подростком работают правоохранительные органы.
Школьник напал на одноклассников с молотком и ножом в Балаганске 23 сентября. Злоумышленником оказался 13-летний ученик одной из общеобразовательных школ Балаганского района. Его задержали сотрудники образовательного учреждения, после чего передали следственно-оперативной группе.