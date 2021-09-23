В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

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Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся в стабильно тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение 7 пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время врачи проведут необходимые операции двум пациентам.

Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находились около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек, погибли 6 человек.

