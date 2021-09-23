Диспетчеры временно потеряли связь с самолетом Ан-3 в Туве

Фото: Владимира Зинина/ТАСС

Диспетчеры на время потеряли связь с самолетом Ан-3 в Туве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"В 05:15 по московскому времени на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой", – рассказал источник.

Известно, что позднее связь была восстановлена. В 06:02 самолет удалось найти.

"Самолет вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полет по плану", – заявил собеседник агентства.

Ранее поступило сообщение о пропаже самолета Ан-26под Хабаровском. На поиски самолета отправили вертолет Ми-8, а также воздушное судно Росавиации. Всего в операции участвовали более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Позднее в МЧС подтвердили факт обнаружения обломков самолета Ан-26. По данным спасателей, лайнер был найден в верховьях сопки Медвежья в районе поселка Корфовский.