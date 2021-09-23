Спасатели обнаружили обломки пропавшего у Хабаровска Ан-26 – СМИ

05:06
Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю
Спасатели нашли обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", – заявил собеседник агентства.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.
По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Также из возможных причин рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
На поиски самолета отправили вертолет Ми-8, а также воздушное судно Росавиации. Всего в операции участвуют более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
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