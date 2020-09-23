Загримированная под труп приманка помогла поймать заказчиков убийства в Краснодаре

14:40
Фото: скриншот видео МВД РФ
В Краснодаре полицейским удалось задержать заказчиков убийства с помощью приманки в виде трупа, сообщают "Дни.ру".
Уточняется, что сотрудник полиции связался со злоумышленниками под видом исполнителя. Заказчиками оказались пенсионеры, которые выдали правоохранителям оружие для убийства гражданина.
Полицейские загримировали жертву под труп и отправили снимок преступникам. После этого заказчиков убийства задержали. Отмечается, что им грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в частном доме в ТиНАО нашли тела женщины и ее сына. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Рассматривается версия о том, что мужчина, находясь в депрессивном состоянии, убил мать, а затем себя.
Также в подмосковном Чехове было обнаружено мумифицированное тело 56-летнего мужчины. Труп нашли в сарае. Истинная причина смерти жителя Московской области пока не установлена.
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