Ребенок в коляске обнаружен в доме в Бескудникове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок найден в коляске на 13-м этаже в подъезде многоквартирного дома на Бескудниковском бульваре. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

"По предварительным данным, ребенка в подъезде оставила его мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. <...> Личность женщины установлена", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента. Специалисты намерены также проверить соблюдение прав малолетнего ребенка.

Ранее тело мальчика нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. Отмечалось, что на теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

Матери 9-летнего ребенка предъявили обвинение. Для сокрытия следов преступления женщина поместила тело мальчика в чемодан и оставила у мусорных контейнеров. Суд арестовал ее до 12 сентября.

