В Крыму задержали лидера ячейки "Свидетели Иеговы"

Фото: УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю

В Крыму задержали старейшину джанкойской ячейки "Свидетели Иеговы", которая является экстремистской в России религиозной организацией. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В 2017 году Верховный Суд России вынес приговор о ликвидации "Свидетели Иеговы" и ее последователей из-за того, что их деятельность признана экстремистской. Но старейшина, который был включен в высшее управление районной ячейки "Сиваш", решил проигнорировать это и продолжил осуществлять в России деятельность, запрещенную законом.

"Старейшина по видеосвязи проводил собрания с адептами, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов. Также он занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований", – сказано в заявлении следователей.

В результате старейшина задержан. Следственный комитет завел на него уголовное дело и предъявил обвинение в организации деятельности экстремистской религиозной организации.

Во время обысков в доме задержанного силовики обнаружили экстремистскую литературу.

Ранее в Сочи задержали четырех местных жителей за вербовку адепта в запрещенную в России экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы". По данным, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет пропагандировали ее деятельность и принимали попытки завербовать местного жителя.

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