Основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" задержали в Крыму

11:36
Фото: УФСБ России по Республике Крым
Один из основателей ялтинской ячейки религиозного движения "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) задержан в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в Ялте было проведено 13 обысков по местам проживания сторонников организации. Правоохранителям удалось изъять незаконную литературу, компьютеры, электронные носители и другие материалы.
В феврале правоохранители задержали в столице организаторов и участников организации в Москве. Следователи совместно с сотрудниками МВД, УФСБ Москвы и Подмосковья при поддержке Росгвардии провели обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.
В 2017 году министерство юстиции внесло в список незаконных организаций "Свидетелей Иеговы". Верховный суд РФ признал их экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. Имущество организации суд передал в доход государства.
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