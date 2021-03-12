Основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" задержали в Крыму

Фото: УФСБ России по Республике Крым

Один из основателей ялтинской ячейки религиозного движения "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) задержан в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СУ СК по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Ялте было проведено 13 обысков по местам проживания сторонников организации. Правоохранителям удалось изъять незаконную литературу, компьютеры, электронные носители и другие материалы.

В феврале правоохранители задержали в столице организаторов и участников организации в Москве. Следователи совместно с сотрудниками МВД, УФСБ Москвы и Подмосковья при поддержке Росгвардии провели обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.

В 2017 году министерство юстиции внесло в список незаконных организаций "Свидетелей Иеговы". Верховный суд РФ признал их экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил работу всех 395 отделений на территории России. Имущество организации суд передал в доход государства.