Мать рассказала о гибели 10-летнего сына на детской горке в Подмосковье

21:15
Фото: СК РФ
Мать погибшего на детской площадке 10-летнего мальчика Наталья Левкова находилась дома в момент трагедии и готовила ужин.
"Я услышала грохот, такое ощущение, знаете, как по урне ногой ударили. Дети закричали, сильно закричали: "Скорую, скорую!" Я выбежала, и, получается, он там, а рядом с ним – горка. Горка высотой примерно метра три. То есть там укрепления были вот такой глубины, как у табуретки", – рассказала она РЕН ТВ.
Женщина надеется, что виновных в гибели сына найдут и они понесут наказание.
Как рассказал друг погибшего, 10-летний Артем гулял на площадке с друзьями. По его словам, мальчик начал раскачивать горку, после чего трехметровая конструкция не выдержала и упала на него.
Отмечается, что детская площадка не оборудована, а об опасности горки знали многие во дворе, однако площадку закрыли лишь после случившегося.
Подруга матери погибшего Евгения Корзинкина подчеркнула, что горку никто никогда не проверял и не ухаживал за ней, "там все расшаталось".
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка бездействию должностных лиц администрации, которое выразилось в непринятии мер по надлежащему содержанию площадки", – заявил заместитель Дмитровского городского прокурора Олег Вдовиченко.
По словам вице-президента Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игоря Родионова, все оборудование на детских площадках должно пройти обязательную сертификацию и строгую проверку.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека, после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке в Подмосковье.
По данным следствия, инцидент случился в поселке Деденево 22 августа. Мальчик катался с горки, когда она опрокинулась. Конструкция упала на ребенка, в результате чего он скончался на месте происшествия.
Следователи намерены выяснить, какие меры приняли ответственные должностные лица для исключения подобных ситуаций. В свою очередь, городская прокуратура Дмитрова организовала проверку по факту произошедшего.
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