В Москве двое рабочих получили ожоги при проведении кровельных работ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Двое рабочих получили сильные ожоги при укладке кровли на крыше дома в Войковском районе на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"При проведении огневых работ с битумом на кровле дома на 4-м Войковском проезде получили ожоги двое рабочих", – рассказал представитель служб.

По его словам, на место прибыла скорая помощь. Личности пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что стена старого здания обрушилась на юго-востоке Москвы, в результате чего погиб рабочий. Трагедия произошла на улице Крутицкий Вал.