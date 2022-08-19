СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке на юго-востоке Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Следствие планирует дать правовую оценку действиям должностных лиц. Кроме того, будут установлены лица, допустившие нарушение правил безопасности на стройке.

Ход расследования контролирует Лефортовская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что стена старого здания обрушилась на юго-востоке Москвы, в результате чего погиб рабочий. Трагедия произошла на улице Крутицкий Вал.