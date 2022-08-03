Три человека пострадали при падении лифта в здании на Дмитровском шоссе

Фото: прокуратура Москвы

В торговом центре на Дмитровском шоссе в Москве три человека пострадали при падении лифта, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Коптевская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований закона, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел в помещении ресторана быстрого питания KFC.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Серьезных травм пострадавшие не получили.

