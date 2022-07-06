Один человек погиб при обрушении стеллажей на складе на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Обрушение стеллажей с алюминиевыми профилями произошло на складе в Нагорном проезде, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В результате чего сотрудник организации, проводивший учет, погиб на месте в результате компрессионной травмы", – рассказала Иванова Агентству "Москва".

По данному факту Чертановский следственный отдел организовал доследственную проверку.

Ранее стало известно, что двое рабочих погибли при падении с 14-го этажа строящегося офисного центра в Бумажном проезде на севере столицы. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки произошедшего.

