В Балашихе подросток погиб после падения бетонного забора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждили после гибели девочки-подростка под упавшей секцией бетонного забора в Балашихе.

Как сообщили Агентству "Москва" в Следственном комитете (СК) по Московской области, инцидент произошел 22 июля в микрорайоне Заря.

По предварительным данным, 15-летняя девочка задела опору конструкции в лесистой местности во время прогулки со сверстницами.

На месте работают криминалисты. Устанавливается собственник территории и рухнувшего забора.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту гибели троих детей в водоемах Солнечногорского городского округа.