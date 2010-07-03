Водитель и пассажир Porsche арестованы за похищение мужчины

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Водитель и пассажир Porsche Cayenne арестованы за похищение москвича из-за снятого им нарушения ПДД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Иванова.

Ранее сообщалось, что вечером 21 июля 2019 года на Литовском бульваре подозреваемые избили мужчину, а потом насильно посадили его в багажник Porsche Cayenne и направились в сторону центра Москвы.

Полицейские, которые патрулировали эту территорию, заметили случившееся и начали преследование. Спустя некоторое время они остановили внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый Стан.

По информации МВД, потерпевший увидел, что водитель автомобиля Porsche Cayenne нарушает ПДД, и решил снять происходящее на камеру мобильного телефона. Мужчины в салоне автомобиля заметили это, вышли и потребовали удалить видео. Мужчина отказался, в ответ его избили и похитили.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

