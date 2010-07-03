СК предъявил двум безработным обвинение в похищении мужчины на Porsche Cayenne

Фото: телеграм-канал Hue

Следственный комитет предъявил обвинения двум безработным, которых задержали за похищение мужчины на Porsche Cayenne. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, в отношении двух жителей столицы было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела уже предъявили обвинение. Следователи планируют в ближайшее время просить суд избрать задержанным меру пресечения.

Ранее в правоохранительных органах столицы рассказали, что 21 июля на Литовском бульваре двое избили мужчину 1984 года рождения, а затем затолкали его в багажник черного автомобиля Porsche Cayenne. Полицейские остановили иномарку на улице Профсоюзной. Как выяснилось, машиной управлял безработный 1996 года рождения, а на пассажирском сидении ехал еще один безработный – 1994 года рождения. Похищенного мужчину освободили и доставили в больницу с ушибами лица, головы и локтя.