Появилось видео похищения мужчины двумя безработными на Porsche

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Появилась видеозапись задержания и допроса двоих мужчин, которые избили и увезли человека в багажнике Porsche Cayenne. Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Ясенево задержали двоих неработающих жителей Москвы, которые подозреваются в похищении человека.

На Литовском бульваре подозреваемые избили мужчину, а потом насильно посадили его в багажник Porsche Cayenne и направились в сторону центра Москвы.

Полицейские, которые патрулировали эту территорию, заметили случившееся и начали преследование. Спустя некоторое время они остановили внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый стан.

Из багажника они освободили 34-летнего жителя Москвы. Потерпевшего наряд доставил в больницу. Уточняется, что подозреваемым по 22 и 23 года. Они задержаны.

По информации МВД, потерпевший увидел, что водитель автомобиля Porsche Cayenne нарушает ПДД, и решил снять происходящее на камеру мобильного телефона. Мужчины в салоне автомобиля заметили это, вышли и потребовали удалить видео. Мужчина отказался, в ответ его избили и похитили.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека".

