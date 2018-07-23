23 июля, 09:03
Фото: AP/Bernard Weil
В результате стрельбы в Торонто пострадали 13 человек. Одна женщина скончалась от полученных ранений. Об этом сообщила местная полиция на официальной странице в Twitter.
"Глава полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый также погиб. Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье, 22 июля. В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в июле в результате стрельбы в шведском городе Эребру пострадали три человека. Трое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями. Два человека были ранены серьезно. У третьего пострадавшего ранение легкое.
Информация о выстрелах поступила в 22.00 по местному времени. О том, что стало их причиной, не сообщается.
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