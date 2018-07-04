После стрельбы в шведском Эребру госпитализировали трех человек

Фото: AP/Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

В результате стрельбы в шведском городе Эребру, пострадали трое, передает РИА Новости, ссылаясь на полицию города.

По данным полицейских, трое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями. Два человека ранены серьезно. У третьего пострадавшего ранение легкое.

Информация о выстрелах поступила в 22.00 по местному времени. О том, что стало их причиной, не сообщается.

По словам очевидцев, в стрельбе участвовали несколько человек. Пока никто из них не задержан.