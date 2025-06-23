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23 июня, 13:47

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Mehr: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась атаке

Военная база США в Сирии подверглась атаке – СМИ

Фото: 123RF/kajicom

Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась атаке. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.

При этом журналисты не уточнили, кто именно обстрелял американскую базу.

В свою очередь, иранист и политолог-востоковед Каринэ Геворгян предположила, что в ответ на атаку США возможны ракетные удары со стороны иранских прокси.

"Правда, есть опасения, что могут быть проведены провокации под чужим флагом. При этом стрелки будут переведены на Иран", – приводит RT слова Геворгян.

По словам эксперта, также Иран может использовать для ответа Ормузский пролив.

"Потихонечку крупнотоннажные танкеры отворачивают. На два месяца нефти хватит. Но в ближайшее время будет волатильность цен на нефть", – заключила Геворгян.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении предприятий по обогащению урана.

После этого иранские власти сообщили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что в случае принятия такого решения цены на американских заправках могут резко вырасти.

Котировки нефти резко выросли после ударов США по Ирану

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