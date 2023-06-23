Сооснователь OceanGate заявил, что на расследование катастрофы с батискафом нужно время

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Сооснователь американской компании OceanGate Гильермо Сонлейн заявил, что подробности произошедшего с батискафом "Титан" скорее всего не получится узнать в ближайшее время. ОБ этом сообщает телеканал CNN.

"На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло", – сказал Сонлейн.

До этого мужчина отмечал, что гибель членов экипажа стала трагической потерей для их семей и для сообщества исследователей Мирового океана.

О пропаже батискафа, совершающего туристические поездки к обломкам затонувшего пассажирского лайнера "Титаник" стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

По данным Береговой охраны США, запасы кислорода у команды должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).

Позже Береговая охрана сообщила, что анализ обнаруженных в Атлантическом океане обломков батискафа указал на гибель всего экипажа. Компания-оператор OceanGate Expeditions также признала членов экипажа погибшими.

Согласно данным, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего "Титаника" обломки свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна из-за высокого давления.



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