В США двух адвокатов оштрафовали за подделку документов через ChatGPT

Фото: 123RF/elwynn

Двух американских адвокатов и юридическую фирму оштрафовали на пять тысяч долларов за предоставление фальшивых судебных решений, созданных чат-ботом, сообщает The Guardian.

Один из них признался, что шесть дел, на которые он ссылался во время судебного заседания против колумбийской авиакомпании Avianca, были придуманы чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что искусственный интеллект способен улучшить работоспособность людей и помочь решить задачи. Эксперт подчеркнул, что на фоне появления искусственного интеллекта люди в течение всей жизни будут переучиваться и осваивать по две-три профессии.