Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:23

Происшествия

В США двух адвокатов оштрафовали за подделку документов через ChatGPT

Фото: 123RF/elwynn

Двух американских адвокатов и юридическую фирму оштрафовали на пять тысяч долларов за предоставление фальшивых судебных решений, созданных чат-ботом, сообщает The Guardian.

Один из них признался, что шесть дел, на которые он ссылался во время судебного заседания против колумбийской авиакомпании Avianca, были придуманы чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что искусственный интеллект способен улучшить работоспособность людей и помочь решить задачи. Эксперт подчеркнул, что на фоне появления искусственного интеллекта люди в течение всей жизни будут переучиваться и осваивать по две-три профессии.

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика