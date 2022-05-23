Замдиректора школы рассказала о состоянии сбежавших из детсада в Москве мальчиков

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Детей, самовольно покинувших детский сад на севере Москвы, обнаружили дома у одного из мальчиков, который живет поблизости, заявила замдиректора школы № 597 Евгения Заманова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Как только воспитатель обнаружила пропажу детей, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям. Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости", – сказала Заманова.

Замдиректора пояснила, что мальчики ушли с территории дошкольного учреждения во время прогулки. По ее словам, дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны", – добавила Заманова.

23 мая трое шестилетних мальчиков самовольно ушли из детского сада на улице Лавочкина на севере Москвы. Позднее детей обнаружили, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Московская прокуратура организовала по данному факту проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Также внутреннюю проверку проведет администрация школы № 597.