Прокуратура начала проверку после самовольного ухода мальчиков из детсада на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Московская прокуратура организовала проверку после самовольного ухода троих шестилетних мальчиков из детского сада на севере столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"23 мая трое шестилетних детей самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина. Мальчики обнаружены, их жизнь и здоровье вне опасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура оценит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних и примет необходимые меры.

Заместитель директора школы № 597 Евгения Заманова уточнила РИА Новости, что администрация учреждения также проведет внутреннюю проверку.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал создать единые требования к безопасности детских садов и школ. По его словам, в каждой школе и детсаду должен быть высококвалифицированный персонал охраны.

