Прокуратура запросила наказание для треш-стримеров, напавших на женщину в Измайлове

15:19
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Прокуратура попросила суд отправить Евгения Дмитерко и Игоря Малихова, напавших на женщину в Измайловском парке, в исправительную колонию общего режима на 4 года и 4 года и 6 месяцев соответственно.
Дмитерко полностью возместил моральный ущерб на сумму 250 тысяч рублей, а Малихов – только 30 тысяч рублей. В связи с этим гособвинитель потребовал взыскать с последнего еще 220 тысяч, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Уголовное дело против треш-стримеров завели после нападения на 55-летнюю женщину в Измайловском парке. Они распылили в лицо пострадавшей содержимое перцового баллончика.
Позднее Измайловский суд заключил Малихова и Дмитерко под стражу.
Суд арестовал второго стримера за нападение с перцовым баллончиком на женщину в Москве
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