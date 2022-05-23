Прокуратура запросила наказание для треш-стримеров, напавших на женщину в Измайлове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура попросила суд отправить Евгения Дмитерко и Игоря Малихова, напавших на женщину в Измайловском парке, в исправительную колонию общего режима на 4 года и 4 года и 6 месяцев соответственно.

Дмитерко полностью возместил моральный ущерб на сумму 250 тысяч рублей, а Малихов – только 30 тысяч рублей. В связи с этим гособвинитель потребовал взыскать с последнего еще 220 тысяч, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Уголовное дело против треш-стримеров завели после нападения на 55-летнюю женщину в Измайловском парке. Они распылили в лицо пострадавшей содержимое перцового баллончика.

Позднее Измайловский суд заключил Малихова и Дмитерко под стражу.

