Обвиняемого в убийстве девочки-инвалида арестовали в Татарстане

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В Татарстане арестовали 38-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве пятилетней девочки-инвалида. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным следствия, все произошло в поселке Васильево Зеленодольского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ребенку удары по голове, от чего он скончался. За медицинской помощью обратилась мать девочки.

Причастность к совершению преступления мужчина, являющийся сожителем женщины, не признал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве мать попыталась отравить своего сына-инвалида и совершить самоубийство после того, как не справилась с депрессией. Женщина впала в кому, а мальчика госпитализировали для выявления факта отравления.

