Человек погиб в результате обрушения 10-этажного здания в Иране

Фото: twitter.com/IranIntl_En

Десятиэтажное здание обрушилось в городе Абадан на юго-западе Ирана. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали. Об этом cообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что власти города организовали эвакуацию в находящихся поблизости жилых домах и коммерческих зданиях.

Точное количество жертв и пострадавших неизвестно. Власти провинции Хузестан полагают, что их число может быть гораздо большим.

Ранее пять человек пострадали в Лондоне в результате обрушения части трибуны на репетиции торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. По информации свидетелей, был слышен громкий хлопок, а затем крик, и кто-то провалился сквозь трибуну. По словам очевидцев, зрители были эвакуированы, а церемония остановлена.